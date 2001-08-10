Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2019
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12:00, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские параспортсмены отправились на спартакиаду инвалидов

Сахалинские параспортсмены отправились на спартакиаду инвалидов

Островные параспортсмены сегодня отправились на III всероссийскую летнюю спартакиаду инвалидов. Она пройдет в Йошкар-Оле.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорта, эти соревнования станут самыми массовыми за всю историю проведения спартакиады. Столица Марий Эл примет более 2,5 тысяч спортсменов из 71 региона страны. Сахалинскую область здесь представят 12 человек.

- Наши ребята уже были на этой спартакиаде, но участвовали не во всех группах. Впервые на соревнования едут ребята с нарушениями слуха, - рассказал представитель делегации Борис Кулемжин.

Сахалинцы поучаствуют в соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, а также среди глухих. Кроме этого, островные спортсмены покажут себя в настольном теннисе и плавании.

Домой они вернутся 22 июля.

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