Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июля 2019
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11:15, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Дзюдоистки из Южно-Сахалинска отправились на финал спартакиады учащихся

Соревнования по дзюдо в рамках финала IX летней спартакиады учащихся России пройдут в Череповце. С 12 по 13 июля участниками состязаний станут около 200 юношей и девушек. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

В составе сборной команды ДФО на финал cпартакиады отправились Софья Аристова и Сабина Шукюрова. Обе девушки из Южно-Сахалинска.

Право выступить в Череповце они завоевали, став победителями дальневосточной спартакиады, которая прошла в мае в Хабаровске. В предстоящие дни соперницами островитянок будут победительницы спартакиад учащихся других федеральных округов.

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