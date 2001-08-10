Юные сахалинские футболисты стали четвертыми на зональном турнире

Первый круг зонального турнира первенства России («Дальний Восток») среди профессиональных футбольных клубов и спортивных школ завершился в Хабаровске. В борьбу за титул лучшей команды ДФО вступили пять коллективов - «СКА-Хабаровск», «Луч» (Владивосток), «Океан» (Находка), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «РССШ по футболу» (Нерюнгри), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу обсластного министерства спорта.

Островной регион представляли воспитанники ОГАУ «ФК «Сахалин» 2004 г.р. Сахалинцы начали турнир с поражения от «Луча» (1:2). Гол был на счету Артема Иваненко. Затем последовали поражения 0:2 от «СКА-Хабаровск» (0:2) и «Океана» (0:6). В заключительный соревновательный день островные футболисты сумели победить «РССШ» со счетом 4:2. Голы забили Денис Коптелин, Дмитрий Полывян (с пенальти), Дадажон Бозоров и Илья Хмелев.

Победа позволила «Сахалину» занять на промежуточном финише четвертое место, вытеснив с него сверстников из Нерюнгри. У обеих команд по 3 очка. Однако сахалинцы опередили своих конкурентов по дополнительным показателям.

Победителем тура стали хабаровчане, набравшие 100% очков (12 из 12). В чужие ворота они забили дюжину мячей, а в свои пропустили только один. На втором месте – «Луч» (7 очков). Проиграв хабаровчанам, футболисты из Владивостока сыграли еще вничью с «Океаном». Команда из Находки, в свою очередь, заняла третье место (4 очка).

Добавим, что второй тур первенства пройдет в Находке с 8 по 14 сентября.