Юные сахалинские футболисты стали четвертыми на зональном турнире
Первый круг зонального турнира первенства России («Дальний Восток») среди профессиональных футбольных клубов и спортивных школ завершился в Хабаровске. В борьбу за титул лучшей команды ДФО вступили пять коллективов - «СКА-Хабаровск», «Луч» (Владивосток), «Океан» (Находка), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «РССШ по футболу» (Нерюнгри), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу обсластного министерства спорта.
Островной регион представляли воспитанники ОГАУ «ФК «Сахалин» 2004 г.р. Сахалинцы начали турнир с поражения от «Луча» (1:2). Гол был на счету Артема Иваненко. Затем последовали поражения 0:2 от «СКА-Хабаровск» (0:2) и «Океана» (0:6). В заключительный соревновательный день островные футболисты сумели победить «РССШ» со счетом 4:2. Голы забили Денис Коптелин, Дмитрий Полывян (с пенальти), Дадажон Бозоров и Илья Хмелев.
Победа позволила «Сахалину» занять на промежуточном финише четвертое место, вытеснив с него сверстников из Нерюнгри. У обеих команд по 3 очка. Однако сахалинцы опередили своих конкурентов по дополнительным показателям.
Победителем тура стали хабаровчане, набравшие 100% очков (12 из 12). В чужие ворота они забили дюжину мячей, а в свои пропустили только один. На втором месте – «Луч» (7 очков). Проиграв хабаровчанам, футболисты из Владивостока сыграли еще вничью с «Океаном». Команда из Находки, в свою очередь, заняла третье место (4 очка).
Добавим, что второй тур первенства пройдет в Находке с 8 по 14 сентября.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:20 11 Июня Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
12:21 20 Июня Сахалинские кендоисты стали четвертыми на соревнованиях в Корее
13:30 21 Июня Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?