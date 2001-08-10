ПСК «Сахалин» выступит новом сезоне ПФЛ
ПСК «Сахалин» урегулировал вопрос с выплатами футболистам и тренеру. Администрация клуба обязалась выплатить все долги перед игроками Пугачевым, Волковым, Сапаевым, Дурковским, Бородиным, а также тренером Сергеем Булатовым до 1 декабря 2019 года.
Это решение приняли в Москве на очередном заседании апелляционного комитета Российского футбольного союза. По его итогам стороны достигли договоренностей и заключили мировое соглашение,пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.
Кроме этого, ФК «Сахалин» прошел процедуру лицензирования и выступит в новом сезоне ПФЛ, зона «Восток».
- Переговоры были долгие и сложные. В итоге нам удалось найти наилучшее решение, ту золотую середину, которая учитывала интересы всех сторон, - рассказал директор ПСК «Сахалин» Алексей Ан.
Напомним, задолженность перед спортсменами появилась, когда футбольный клуб находился под крылом ОГАУ «ФК «Сахалин». Прежние руководители пообещали премиальные за успешный сезон, хотя платить из бюджетных средств не имели права. Затем футбольный клуб присоединился к структуре ПСК «Сахалин». Вопрос стал ребром, когда палата по разрешению споров Российского футбольного союза признала ПСК «Сахалин» правопреемником. Сразу же ситуацию взяли под контроль областной минспорт и правительство региона.
- Футбол популярен среди сахалинцев, и мы были уверены, что команда успешно выступит в предстоящем спортивном сезоне. Прекращение лицензии профессиональной футбольной команды было недопустимым, поэтому мы сделали все возможное, чтобы этого не произошло, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
Первый тур в зоне «Восток» должны сыграть в августе. В этом же месяце сахалинская команда выступит на «Кубке России». Они сыграют с «Благовещенском» в 1/64 финала.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:20 11 Июня Островитян приглашают поучаствовать в арт-фестивале
17:03 17 Июня С посадкой картофеля на островах справились на 100%
12:21 20 Июня Сахалинские кендоисты стали четвертыми на соревнованиях в Корее
13:30 21 Июня Горожан приглашают поучаствовать в акции «Свеча памяти»
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?