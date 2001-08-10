Южносахалинцев зовут на бесплатные занятия по йоге

Городской парк культуры Южно-Сахалинска приглашает на бесплатные занятия по хатха-йоге. Ежедневно в 18:00 на обновленной набережной озера Верхнее опытный преподаватель Антон Гриньков ждет всех желающих, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Практика хатха - йоги под его чутким руководством расслабляет мышцы, укрепляет нервную систему и иммунитет, улучшает растяжку, возвращает силу и подвижность суставов, избавляет от зажимов, положительно влияет на осанку и опорно-двигательный аппарат, нормализует давление. Кроме того, на занятиях изучаются дыхательные упражнения, методы очищения и оздоровления тела.

«Курс моих занятий подходит любому, вне зависимости от уровня физической подготовки. Хатха-йога – первый шаг для тех, кто начинает осваивать искусство йоги. Асаны можно выполнять настолько, насколько позволяет тело, а я помогу ученикам определить комфортный уровень нагрузки и обучить всему, что нужно знать о практике йоги» - рассказывает Антон Гриньков.

Без возрастных ограничений. С собой необходимо взять коврик. Рекомендуется брать немного воды и средство от комаров (по необходимости).