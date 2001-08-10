Тхэквондисты из Южно-Сахалинска успешно выступили на международных соревнованиях
Островные тхэквондисты успешно выступили на международных соревнованиях в Сочи. В престижных соревнованиях приняли участие около 1000 спортсменов из 25-ти стран. Состязания проводились в различных дисциплинах тхэквондо: технический комплекс (туль), спарринг, традиционный спарринг, силовое разбивание, специальная техника, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска.
Южно-Сахалинск представляли воспитанники сахалинской федерации тхэквондо МФТ Даниил Волохов, Бутакова Влада, Полютовы Денис и Артем.
По итогам соревнований Даниил Волохов занял третье место в спарринге в возрастной категории 10-12 лет, Влада Бутакова завоевала 2 серебряных медали среди участниц до 10 лет в дисциплинах «туль» и «силовое разбивание», а Денис Полютов принес серебряную медаль в копилку южно-сахалинской сборной в дисциплине «туль» среди спортсменов до 10 лет. Совсем немного не хватило Артему Полютову для того, чтобы войти в число призеров.
На встрече со спортсменами исполняющий обязанности директора департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска Александр Янкин поздравил юных тхеквондистов с заслуженными наградами, пожелал дальнейших побед и отметил ребят и их тренера Сергея Че благодарственными письмами и ценными подарками.
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