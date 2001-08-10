Юные сахалинцы преодолели полосу препятствий на «Горном воздухе»

Гонка с препятствиями Pride Race состоялась на СТК «Горный воздух». Накануне на средней станции комплекса стартовали около 300 человек, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта. На торжественной церемонии открытия семейного спортивного праздника участников приветствовал и.о. руководителя областного агентства по делам молодёжи Егор Умнов.

- Pride Race – это первая в России детская спортивная гонка с препятствиями. Мы первые на Сахалине, кто начали это делать и тем самым дали старт развитию этого направления по всей стране, - отметил один из организаторов состязаний Александр Квак. - Буквально, две недели назад произошло историческое событие – на чемпионате Польши по забегу с препятствиями состоялся первый детский спортивный чемпионат, где победил наш российский атлет – семилетний Олег Прокудин. Уверен, что на Сахалине тоже скоро появятся свои чемпионы. Мы будем прикладывать к этому большие усилия!

Для участников гонки было подготовлено две полосы. Первыми стартовали спортсмены от 3 до 5 лет. Самым маленьким предстояло пробежать 500 метров с пятью препятствиями. На пути их ждали спуски и подъёмы, труба, стенки, «паутина» и автомобильные шины. Дети проявили настоящую волю к победе, а родители всячески подбадривали и помогали им на дистанции.

- Дочка старалась изо всех сил, бежала всю дорогу без остановки, препятствия проходила сама, очень ей горжусь! – поделилась эмоциями на финише мама Дарьяны Рудь - Анна. - Мероприятие классное, заряжает энергией и позитивом, прививает любовь к спорту, а также учит с детства преодолевать себя, быть активным и стараться всегда быть первым!

Далее в борьбу вступили атлеты постарше. Вторая дистанция была более приближена к взрослым гонкам и состояла из 15 преград на пути к финишу. Здесь ребятишки проверили себя на силу, координацию, выносливость, а также меткость – на одной из точек двухкилометровой дистанции им предстояло посоревноваться в стрельбе из оружия для пейнтбола.

- Бежалось хорошо, некоторые препятствия были очень сложные, но я их преодолел. Тяжело пролазить через колёса, перелезать через стенку. Проще всего мне дался рукоход. Очень понравилось стрелять шариками с краской, это было здорово! Соревнования очень понравились, хочу участвовать ещё! – рассказал семилетний Илья Карпич.

В этот день не было проигравших, все были победителями. Каждый участник получил медаль, сертификат и подарок от спонсоров.