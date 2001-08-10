Сахалинская тяжелоатлетка стала второй на спартакиаде России

Холмчанка завоевала серебряную медаль в финале спартакиады учащихся России по тяжёлой атлетике. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского минспорта.

Соревнования проходили в Белгороде. За звания сильнейших боролись 129 спортсменов из 37 регионов страны. Медали разыгрывали атлеты 2002-2004 годов рождения. Все они - победители отборочных этапов, которые проходили во всех федеральных округах России.

Честь островного региона в весовой категории до 55 кг отстаивала мастер спорта из Холмска Вероника Мазалова. По итогу упорной борьбы девушка взяла серебро с результатом 67 кг в рывке, 75 кг в толчке и в сумме двоеборья - 142 кг, уступив первую строчку пьедестала Виктории Барабановой из Москвы. На третьем месте Елизавета Жаткина из Красноярского края.