Шахматисты Сахалина оспаривают награды «Города у моря»

Этап детского Кубка России по шахматам «Город у моря» стартовал во Владивостоке в пятый раз. В этом году участники выступают в четырех возрастных группах - 9, 11, 13 и 15 лет, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалинской области.

Большее количество шахматистов представляют Приморский и Хабаровский край. Помимо этого есть участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Амурской и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия).

В возрастной группе до 11 лет (28 участников) выступает сахалинец Егор Макаров. В первом туре он нанес поражение Роману Маковееву из Хабаровского края.

У девочек из этой же возрастной группы (10 участниц) Таисия Дворцова свою партию выиграла, а вот Вероника Осташко начала соревнования с поражения.