Островной спортсмен стал победителем триатлона во Владивостоке

Сахалинец Александр Яблочников завоевал золото на соревнованиях по триатлону. Они состоялись во Владивостоке и собрали около 200 спортсменов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Спортсмены преодолели дистанцию в 51,5 километров. Триатлонисты проплыли 1,5 километра, еще 40 км проехали на велосипеде и 10 км пробежали. Первым у финиша оказался сахалинец Александр Яблочников. Он преодолел дистанцию за 2 часа 5 минут и 18 секунд.

- Я с сентября готовился к стартам в Сочи, но там мне не удалось показать тот результат, на который рассчитывал. В третью сотню только залез. А на эти соревнования можно сказать спонтанно попал. Сейчас готовлюсь к триатлону, который пройдет на Сахалине. Он уже в августе. А соревнования во Владивостоке стали, так сказать, хорошей тренировкой. Был драйв, мне понравилось, - поделился спортсмен.

Сегодня спортсмен активно готовится к "Сахалинскому триатлону — 2019". Он состоится 10 августа на территории санатория "Лесное озеро" (Корсаковский район). Регистрация участников на масштабные соревнования продолжается. Оставить заявку можно до 10 августа включительно, перейдя по ссылке.