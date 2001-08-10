Сотни островитян присоединились к зарядке на свежем воздухе

Занятия проходят в Южно-Сахалинске, Холмске, Корсакове, Аниве, Долинске и на острове Кунашир Южно-Курильского района. Проект «Зарядка шагает по острову» притягивает сахалинцев и курильчан всех возрастов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

– У молодежи и пенсионеров, родителей с детьми, спортсменов-любителей появилась возможность бесплатно заниматься под руководством профессионалов. Не стоит упускать замечательную возможность летним утром получить заряд бодрости на весь день, – сказал глава региона Валерий Лимаренко.

Массовые занятия бесплатны. Каждое воскресенье их проводит профессиональный тренер. В Южно-Сахалинске тренировки проходят, в том числе, на средней площадке СТК «Горный воздух». Накануне здесь собрались более 70 любителей спорта. В течение часа сахалинцы выполняли разные упражнения ­– от элементов легкой атлетики до растяжки и приемов единоборств. А после разминки – поднялись и спустились по горному склону. Завершила тренировку растяжка.

– Я второй раз уже здесь. Заряжаешься энергией на весь день. Свежий воздух, приятный коллектив. Пришла сюда одна, а сейчас все друзья почти, – поделилась сахалинка Евгения Иванцева.

Комплекс упражнений активные сахалинцы выполняют под руководством тренера-общественника Андрея Мирошникова, мастера спорта России по гиревому двоеборью, победителя всероссийских турниров по рукопашному бою и современному панкратиону.

– У нас приходят родители с детьми, пожилые люди. Все выбирают нагрузку, исходя из своих возможностей. Если не можешь сделать какие-то упражнения, если устал, то следует отдохнуть. А еще специально для жителей с 10:00 до 10:20 сделали бесплатным подъем на канатной дороге, – рассказал тренер.

Утренние занятия ведутся в рамках проекта «Зарядка шагает по острову». К нему уже присоединились шесть районов. Каждую неделю энергией по утрам заряжаются свыше тысячи человек. Ожидается, что участников станет еще больше. В Южно-Сахалинске тренировки проходят на трех площадках – помимо «Горного воздуха» это школа №3 имени Героя России Сергея Ромашина, и лыжероллерная трасса на улице Венской. Утренний заряд бодрости здесь можно получить не только по выходным, но также по понедельникам, средам и пятницам - с 06:30. Подробности участия в тренировках можно уточнить по телефону +7 924 188-86-66.