Первенство по лёгкой атлетике среди ветеранов состоялось в Южно-Сахалинске
Открытое областное первенство по лёгкой атлетике среди ветеранов прошло на стадионе "Спартак" в Южно-Сахалинске. В этом году соревнования собрали рекордное количество участников из разных уголков островного региона - Корсакова, Холмска, Долинска, Смирных, Поронайска и областного центра. Помериться силами в беге, оздоровительной ходьбе и толкании ядра вызвались около 100 человек в возрасте от 35 до 60 лет, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
В возрастной группе старше 40 лет выступала ветеран спорта по лёгкой атлетике, победитель чемпионата страны среди ветеранов Лариса Жук. С 19 по 21 июля она представит Сахалинскую область на летнем чемпионате России в Москве.
- Конкуренция там серьёзная - участвуют спортсмены со всей страны, показывают отличные результаты, - рассказала сахалинка. - Обычно я бегаю 800-1500 метров, но в этот раз решила проверить свои силы на 400. Скорее всего, побегу две дистанции - 800 и 400 метров. Буду стремиться к победе.
Турнир начали с бега на коротких дистанциях. Энергии самых опытных участников могли позавидовать молодые. Несмотря на возраст, представители старшего поколения энергично бежали к финишу, не уступая соперникам.
Шестидесятипятилетняя Галина Бакирова из Поронайска пришла первой среди сверстниц.
- Пробежала нормально! В конце, при ускорении, чувствуешь напряжение, а так всё хорошо, - поделилась впечатлениями о забеге Галина Алексеевна. - Участвую, чтобы в очередной раз проверить свои силы. Спортом занимаюсь для себя, бегаю лыжные марафоны, играю в настольный теннис, регулярно посещаю тренажёрный зал и вот сейчас начала бегать. В лыжных марафонах участвую около шести лет, с каждым годом улучшаю свои результаты. Спасибо моему личному тренеру Виктору Дмитриевичу Геращенко!
По результатам забегов на 60 метров победителями в своих возрастных категориях стали Любовь Филатова (Корсаков), Анжелика Будник (Корсаков), Элина Шавалиева (Южно-Сахалинск) и Юрий Ри (Южно-Сахалинск). Стометровку быстрее всех пробежали Владимир Скудневский (Южно-Сахалинск), Олег Бодрин (Смирных), Николай Кузнецов (Южно-Сахалинск), Константин Иноземцев (Южно-Сахалинск), Илья Мищенков (Южно-Сахалинск). На 400-метроке всех одолели Галина Бакирова (Поронайск), Любовь Филатова и Юлия Ивченкова (Южно-Сахалинск). Сильнейшими на дистанции 800 метров стали Михаил Шевень (Поронайск), Владимир Скудневский, Андрей Байков (Южно-Сахалинск), Николай Мерчин (Южно-Сахалинск), Андрей Юдаев (Южно-Сахалинск). На 1000 метров лучшие результаты показали Галина Бакирова, Лариса Жук (Южно-Сахалинск), Галина Ковалёва (Корсаков).
Медали высшей пробы в забеге на 3 км завоевали Михаил Шевень (Поронайск), а также южносахалинцы Сергей Дерюгин, Константин Цымбал, Сергей Ивонкин,Алексей Боженко и Андрей Юдаев.
В соревнованиях по оздоровительной ходьбе на 3 км лидировали Владимир Никитин, Наиль Габетов (Южно-Сахалинск), а в толкании ядра - Виктор Юртаев (Южно-Сахалинск), Владлен Мальков (Южно-Сахалинск), Константин Иноземцев (Южно-Сахалинск), Любовь Рыбкина (Смирных) и Анжелика Будник (Корсаков).
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