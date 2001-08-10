Сахалинский легкоатлет с ПОДА успешно выступил на всероссийских соревнованиях
Чемпионат России по легкой атлетике для лиц с ПОДА состоялся в Чебоксарах. Соревнования собрали более 300 спортсменов со всей страны, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Сахалинскую область на состязаниях представили трое спортсменов школы летних видов спорта им. Комнацкого. Они показали себя в метании копья и диска. Михаил Тутенько стал третьим в метании копья с результатом 25,83 м. При этом островитянин выполнил норматив мастера спорта международного класса.
- Соревнования проходят в два круга. Сначала предварительные попытки, где надо попасть в 8 сильнейших, а потом финальные попытки. Все наши спортсмены попали финал, то есть мы готовы бороться за призовые места, в призы попадают с результатом мастера спорта международного класса и выше! Результаты наших спортсменов высокие и это очень радует. Есть цель и мы к ней стремимся, - отметила тренер спортсменов Людмила Видяева.
Островной легкоатлет Андрей Семикрас занял пятое место в метании диска с результатом 22,18 м. Спортсмен выполнил норматив мастера спорта. А Михаил Черемисин стал седьмым, метнув диск на 19,71м. Сахалинец выполнил норматив КМС.
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