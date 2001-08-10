Сахалинцам предлагают поискать котов на

В эту субботу, 20 июля, на средней площадке СТК "Горный Воздух" стартует двухчасовой квест "Найди Кота!". Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс службу туристско-информационного центра.

Для участия необходимо взять с собой смартфон с камерой и с хорошим зарядом батареи. Задача участников: при прохождении по заданному маршруту за указанное время сфотографировать на мобильный телефон максимальное количество разных котов, которые спрятаны на пути.

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Инструктаж и старт: 11:00, средняя площадка СТК "Горный воздух". Подъем до места старта на канатной дороге с 10:30 до 11:00 - бесплатный. Подведение итогов и награждение победителей состоится в 13:00 на сцене средней площадки.