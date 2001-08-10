Сахалинский триатлон состоится 10 августа селе Охотское Корсаковского района уже в четвертый раз. В этом году его посвятят праздничной дате – 80-летию Дня Физкультурника. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта, с каждым годом это мероприятие становится масштабнее и зрелищнее. В этот раз организаторы ожидают до 350 участников. Для них подготовят 5 дистанций: «Супер-спринт» и «Спринт для лиц с ПОДА» — 300 м вплавь, 8 км на велосипеде, 2 км бегом; «Спринт» — 750 м вплавь, 20 км — велоэтап, 5 км — бег; «Олимпийская» - 1,5 км вплавь, 40 км велогонки и бега на 10 км и Half 70.3 -1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бегового этапа.

Последнюю дистанцию называют полужелезной. Ее добавили в программу сахалинского мероприятия только в прошлом году, однако она пользуется большим спросом у триатлетов. Эта дистанция является международной нормой популярных соревнований IronMan, которые проводятся по всему миру.

Для участия в триатлоне необходимы медицинская справка. Медосмотр можно пройти в физкультурном диспансере, который находится по адресу: улица Хабаровска, 29а. Телефон для справок: 42-49-62.

Регистрация участников продлится до 8 августа включительно, оставить заявку можно на сайте russiarunning.com.

— Спортсмены получат именные номера и электронные чипы. Будет несколько точек, на которых будет фиксироваться время. Следить за прохождением спортсменами дистанций можно будет онлайн на сайте russiarunning.com. Ну и, конечно, мы готовим разные «фишки» на трассе. - отметил организатор мероприятия Алексей Никонов. - Страхование нет необходимости делать, потому что это организует наш партнёр. И хотелось бы добавить, как и в прошлые годы будут стартовые пакеты и сюрпризы для тех, кто дошел до финиша. Причем не обязательно первым, всем будем давать подарки, потому что они смогли преодолеть себя.

На Сахалинский триатлон уже зарегистрировалось больше 100 участников. Это не только жители островного региона, но и представители Хабаровска, Владивостока, Амурской области. Впервые в соревнованиях поучаствуют спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

- Борьба будет жестче, конкуренция большая. К нам едет триатлет из Московской области Дмитрий Ростягаев. Он мастер спорта международного класса и уже выигрывал международные соревнования IRONSTAR. Этим событием начали интересоваться спортсмены центральной части России, а дальше мы планируем выйти уже на Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы в следующем году оттуда приехали люди, - рассказал главный секретарь соревнований Антон Воротыляк.

Отдельную программу готовят для зрителей. Различные интерактивные площадки будут работать как для взрослых, так и для детей. Добраться до места соревнований можно будет на собственной машине, оставив ее на парковках или на бесплатных автобусах. Трансфер отправится из Южно-Сахалинска в Охотское в 6 утра от площади Победы. Эти же автобусы довезут зрителей обратно после мероприятия.