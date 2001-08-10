Южносахалинев зовут покататься на коньках

Спортивная школа «Кристалл» приглашает поклонников активного образа жизни встать на коньки. Сеансы массовых катаний на ледовой арене проходят ежедневно до 28 июля.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "Кристалла", 19, 22, 23, 24, 25 и 26 июля сеансы пройдут с 17:00 до 17:45; с 18:00 до 18:45; с 19:00 до 19:45. 20, 21, 27 и 28 июля лед в распоряжении любителей фигурного катания будет находиться с 12:00 до 20:45 (начало сеансов каждый час).

Длительность каждого сеанса катания — 45 минут. Между сеансами будут сделаны перерывы для работы ледозаливочной машины.

Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и световое сопровождение. Также к услугам посетителей прокат коньков.

В администрации спортивного учреждения напоминают, что лица в состоянии алкогольного опьянения на ледовую арену не допускаются.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.