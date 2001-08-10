Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2019
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14:30, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Юные островные шахматисты не проиграли ни одной партии во Владивостоке

Партии седьмого тура сыграли во Владивостоке на этапе детского Кубка России по шахматам «Город у моря. Участникам осталось провести по две встречи, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Сахалинец Егор Макаров, выступавший в возрастной группе до 11 лет, вышел на рубеж 50% (3,5 очка из 7 возможных). В седьмом туре он нанес поражение Максиму Михайлову из Приморья. В восьмом туре островитянин сыграет с Романом Заборовским из Хабаровского края, который также имеет в своей копилке 3,5 очка.

В турнире среди девочек этой возрастной группы Таисия Дворцова вышла на чистое третье место (4,5 очка). Ей удалось сыграть вничью с лидером Алиной Кострикиной из Хабаровского края, которая до этого выиграла шесть партий подряд. У Таисии стало 4,5 очка и хорошие перспективы на финише.

Улучшила свое положение и Вероника Осташко. Она выиграла партию у Евы Ефимовой из Приморья. Теперь у Вероники стало 3,5 очка.

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