Юные островные шахматисты не проиграли ни одной партии во Владивостоке

Партии седьмого тура сыграли во Владивостоке на этапе детского Кубка России по шахматам «Город у моря. Участникам осталось провести по две встречи, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Сахалинец Егор Макаров, выступавший в возрастной группе до 11 лет, вышел на рубеж 50% (3,5 очка из 7 возможных). В седьмом туре он нанес поражение Максиму Михайлову из Приморья. В восьмом туре островитянин сыграет с Романом Заборовским из Хабаровского края, который также имеет в своей копилке 3,5 очка.

В турнире среди девочек этой возрастной группы Таисия Дворцова вышла на чистое третье место (4,5 очка). Ей удалось сыграть вничью с лидером Алиной Кострикиной из Хабаровского края, которая до этого выиграла шесть партий подряд. У Таисии стало 4,5 очка и хорошие перспективы на финише.

Улучшила свое положение и Вероника Осташко. Она выиграла партию у Евы Ефимовой из Приморья. Теперь у Вероники стало 3,5 очка.