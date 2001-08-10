Южносахалинка завоевала бронзу на этапе детского Кубка России по шахматам

Во Владивостоке завершился этап детского Кубка России по шахматам «Город у моря». Свыше 150 участников из девяти регионов страны определили победителей и призеров в возрастных группах мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Сахалин на этих состязаниях представляли Егор Макаров, Таисия Дворцова и Вероника Осташко (обеих девочек тренирует мастер ФИДЕ Татьяна Маринина). Все они играли в турнире среди детей до 11 лет.

У мальчиков было 28 участников (швейцарская система, 9 туров). Егор первую половину состязаний прошел не самым лучшим образом, набрав в пяти турах всего лишь 2 очка. Однако финиш ему удался. В шестом туре сахалинец сыграл вничью, а затем выиграл три партии подряд. Итоговый результат – 5,5 очков из 9 возможных и 7-е место.

В турнире девочек было десять участниц. Они сыграли по круговой системе. Таисия Дворцова набрала 6,5 очков (5 побед, 3 ничьи, 1 поражение). Это позволило ей завоевать бронзовую медаль. А Веронике Осташко особенно удался финиш, когда она побеждала на протяжении трех туров. Всего она набрала 5,5 очков, заняв четвертое место.