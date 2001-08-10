«Сахалин-2003» стал третьим по итогам зонального этапа первенства России по футболу
В Хабаровске состоялся первый круг зонального этапа («Дальний Восток») первенства России по футболу среди юношей 2003 г.р. профессиональных футбольных клубов и спортивных школ.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного минспорта, свои заявки на турнир подали «СКА-Хабаровск», «Луч» (Владивосток), ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «РССШ по футболу» (Нерюнгри) и «Павино-Старт» (Владивосток).
Островные футболисты начали состязания с победы над «СКА-Хабаровск» (2:0). Голы забили Шахзод Хамраев и Родион Бозоров. Затем они разгромили «Павино-Старт» из Владивостока. Счет – 6:0. В ведомстве отмечают, это была самая крупная победа островных футболистов за последние годы на дальневосточном уровне. Четыре гола забил Павел Поздняков, по одному – Сергей Федоров и Станислав Квон.
После этого последовала нулевая ничья с «РССШ по футболу» (0:0). Однако в заключительной игре «Сахалин-2003» проиграл «Лучу» (1:2). Единственный гол на счету Сергея Федорова.
Положение команд в промежуточном финише:
- «РССШ по футболу» - 10 очков.
- «Луч» - 9 очков.
- ОГАУ «ФК «Сахалин» - 7 очков.
- «СКА-Хабаровск» - 3 очка.
- «Павино-Старт» - 0 очков.
Добавим, что второй круг первенства пройдет в Хабаровске со 2 по 7 сентября.
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