«Сахалин-2003» стал третьим по итогам зонального этапа первенства России по футболу

В Хабаровске состоялся первый круг зонального этапа («Дальний Восток») первенства России по футболу среди юношей 2003 г.р. профессиональных футбольных клубов и спортивных школ.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного минспорта, свои заявки на турнир подали «СКА-Хабаровск», «Луч» (Владивосток), ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «РССШ по футболу» (Нерюнгри) и «Павино-Старт» (Владивосток).

Островные футболисты начали состязания с победы над «СКА-Хабаровск» (2:0). Голы забили Шахзод Хамраев и Родион Бозоров. Затем они разгромили «Павино-Старт» из Владивостока. Счет – 6:0. В ведомстве отмечают, это была самая крупная победа островных футболистов за последние годы на дальневосточном уровне. Четыре гола забил Павел Поздняков, по одному – Сергей Федоров и Станислав Квон.

После этого последовала нулевая ничья с «РССШ по футболу» (0:0). Однако в заключительной игре «Сахалин-2003» проиграл «Лучу» (1:2). Единственный гол на счету Сергея Федорова.

Положение команд в промежуточном финише:

«РССШ по футболу» - 10 очков. «Луч» - 9 очков. ОГАУ «ФК «Сахалин» - 7 очков. «СКА-Хабаровск» - 3 очка. «Павино-Старт» - 0 очков.

Добавим, что второй круг первенства пройдет в Хабаровске со 2 по 7 сентября.