Более 50 юных сахалинцев собрала

Беговелогорка-2019 состоялась в Южно-Сахалинске. Соревнования собрали больше 50 юных спортсменов, которые состязались на средней площадке СТК «Горный воздух», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на министерство спорта Сахалинской области.

Беговелы соревнуются на Сахалине уже второй год подряд, отмечают в ведомстве. В этот раз детей разделили по возрастным категориям: 2+, 3+, 4+ и PRO. Кроме того, после выступления беговелов на площадку выехали участники BMX-контеста, где состязаются дети от трех лет и старше.

Для каждой возрастной категории организаторы продумали свой комплекс трюковых и технических упражнений: от проезда змейки из конусов до трюка «ласточка», где нужно взобраться ногой на сиденье, подняв при этом вторую наверх.

В перерывах между состязаниями участники могли попрыгать на батутах или покататься на мотобайках для самых маленьких. Кстати, отдельную программу показали представители мотошколы Minihard.

- Основная задача - научить детей быть дисциплинированными и иметь понимание момента. Важно остановиться, переварить в голове техническое задание и выполнить его. Сегодня у нас отлично выступает категория 2+ и я сам в шоке, что так много детей и они очень ровно едут. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении и на Дальнем Востоке сахалинские дети одни из лидеров, - отметил руководитель беговелошколы Strider school Sakhalin Иван Бутаков. – Беговел – это крутая база, которая развивает. Часто наши двухлетние дети потом встают на сноуборд или начинают ездить на велосипедах BMX, мотоциклах.

По итогам заездов в категории 2+ лучшим стал Артем Ананьев, второе место завоевал Даниил Вишневский, а третье - Кирилл Игнатьев.

В категории 3+ первое место занял Марина Долгих а серебро оказалось в руках Семёна Петракова.

Среди детей категории 4+ первым стал Александр Ким, второе место у Дмитрия Волкова, а третье забрал Павел Войтиев.

В категории Pro лучшим стала Виктория Барабанкина, второе место занял Данил Бутаков, а третье разделили Тихон Олейник и Артем Зарохович.

Отдельно определили победителей BMX-контеста. В категории 5+ первой стала Алена Гончарова, вторым - Лев Зудин, а третьим - Даниил Карагодин.

Среди детей категории 6+ золото завоевал Игнат Липявка, серебро у Андрея Палаткина, а бронза у Григория Ковалева.

Лучший трюк до 5 лет - Тимофей Титов, до 6 лет - Андрей Палаткин.