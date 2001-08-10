Соревнования по парусному спорту состоялись в Холмске
Городские соревнования по парусному спорту под названием "День Нептуна" состоялись в акватории Холмского морского торгового порта. В них приняли участие около 40 спортсменов из Холмска и Невельска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
По традиции яхтсмены соревновались в трех классах: «Оптимист золотой флот», «Оптимист серебряный флот» и «Луч-мини». В них выступили сахалинцы 2001-2010 годов рождения.
По итогам заплывов лучшей в классе «Оптимист золотой флот» стала Полина Христникова, второе место завоевала Валерия Дворцова, а третье – Вадим Котельников. Все спортсмены представляли Холмск.
В классе «Оптимист серебряный флот» первое место заняла воспитанница холмского филиала парусного спорта школы летних видов спорта им.Комнацкого Елизавета Ким, серебро у Милины Тарасенковой из Невельска, а бронзу завоевала Дарья Якубовская из Холмска.
В классе «Луч-мини» золото соревнований досталось Алине Петровой из Холмска, второе место у Евгении Плюсниной из Невельска, а третье у Ксении Шмелевой из Холмска.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 12:29 18 Июля Листерии нашли в мясе, привезённом на Сахалин из Новосибирской области
18:00 18 Июля Девять кинолент поборются за Гран-при сахалинского кинофестиваля «Край света»
- 18:00 19 Июля Жители Троицкого и Новотроицкого смогут добраться до дома по новому маршруту
- 17:15 19 Июля Жилой дом потушили пожарные в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?