Соревнования по парусному спорту состоялись в Холмске

Городские соревнования по парусному спорту под названием "День Нептуна" состоялись в акватории Холмского морского торгового порта. В них приняли участие около 40 спортсменов из Холмска и Невельска, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

По традиции яхтсмены соревновались в трех классах: «Оптимист золотой флот», «Оптимист серебряный флот» и «Луч-мини». В них выступили сахалинцы 2001-2010 годов рождения.

По итогам заплывов лучшей в классе «Оптимист золотой флот» стала Полина Христникова, второе место завоевала Валерия Дворцова, а третье – Вадим Котельников. Все спортсмены представляли Холмск.

В классе «Оптимист серебряный флот» первое место заняла воспитанница холмского филиала парусного спорта школы летних видов спорта им.Комнацкого Елизавета Ким, серебро у Милины Тарасенковой из Невельска, а бронзу завоевала Дарья Якубовская из Холмска.

В классе «Луч-мини» золото соревнований досталось Алине Петровой из Холмска, второе место у Евгении Плюсниной из Невельска, а третье у Ксении Шмелевой из Холмска.