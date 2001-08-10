Островной спортсмен стал призёром всероссийской летней спартакиады инвалидов

Сахалинские спортсмены вернулись с III всероссийской летней спартакиады инвалидов. В этом году она прошла в Йошкар-Оле и собрала около 1200 атлетов из 65 регионов страны. Параспортсмены боролись за победу в пяти видах спорта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

Сахалинскую область на спартакиаде представила команда из 12 человек. Островитяне поучаствовали в соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями. А также впервые участниками состязаний стали сахалинцы с нарушениями слуха.

Школьники выступили в соревнованиях по легкой атлетике, а также плаванию и настольному теннису.

Островной спортсмен Михаил Корчак стал призёром соревнований по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Сахалинец преодолел дистанцию 400 метров с результатом 1.37.54, тем самым завоевал бронзу.

- Мы готовились к соревнованиям на протяжении года, тренировались на стадионе «Спартак». Но на самих состязаниях Мише было тяжело. Там другой климат, очень жарко и душно, мы к такому не привыкли, но несмотря на это он справился, преодолел себя, поэтому стал призером, - отметил тренер-преподаватель адаптивной физкультуры школы летних видов спорта им.Комнацкого Игорь Севостьянов.

Сегодня спортсмены отправились на залуженный отдых. Он продлится неделю, после чего атлеты вновь начнут свои тренировки.