Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2019
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17:55, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Турнир по быстрым шахматам пройдет в Южно-Сахалинске

Турнир по быстрым шахматам пройдет в Южно-Сахалинске

Соревнования по быстрым шахматам среди корейской диаспоры Сахалинской области состоятся в областном центре. Турниры пройдут 27 и 28 июля в шахматном клубе МБУ «Спортивный город» по адресу: ул. Чехова.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, регистрация участников запланирована с 11:00 до 11:40 в помещении шахматного клуба.

- Первый тур начнется в полдень. Контроль времени – 15 минут на партию + 10 секунд за каждый ход, - пояснили нюансы регламента в РОО «Федерация шахмат Сахалинской области».

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