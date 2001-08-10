Юные сахалинские хоккеисты возвращаются в МХЛ

Юные хоккеисты примут участие в соревнованиях сезона 2019-2020. Команда играла в МХЛ на протяжении двух лет (2014-2015 и 2015-2016 годов), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

- Островными хоккеистами гордится область. Они – живое подтверждение того, что сахалинский спорт развивается. Мы желаем им удачи в предстоящих играх и верим в их победу, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Сейчас сахалинские хоккеисты Константин Щелканов, Павел Рожков и Даниил Лотин проходят учебно-тренировочные сборы в Подмосковье. Позже к ним присоединятся Александр Савко и Дмитрий Ким.

- Вчера прошло совещание, где сообщили о нашем возвращении в Лигу, - рассказал спортивный директор клуба «Сахалинские акулы» Сергей Мелешков. – Чтобы вновь попасть в МХЛ была проделана огромная работа. В первую очередь это удалось благодаря желанию и содействию руководства островного региона. К тому же, за 10 лет мы очень серьёзно шагнули вперёд в плане развития хоккея, также за последние два года у нас много успехов по детскому хоккею.

Напомним, также, что ранее поддержку в вопросе возвращения сахалинцев в МХЛ выразили именитые хоккеисты - олимпийский чемпион Владимир Мышкин и директор департамента проведения соревнований молодежной Лиги, чемпион мира по хоккею Игорь Ромашин.

Благодаря возвращению в МХЛ в островном хоккее выстроится необходимая вертикаль – детский хоккей, затем юношеский и молодёжный. Таким образом, будут охвачены все возрастные ступени. Это позволит сахалинским спортсменам реализовывать свой потенциал, не покидая родной регион.

5 и 6 сентября состоится первая игра «Сахалинских акул» с питерским «Динамо». Матч пройдет на поле хозяев.

Отметим, теперь все топовые хоккейные клубы - «Спартак», «Динамо», «ЦСКА» и «Торпедо» - будут играть на сахалинском льду.