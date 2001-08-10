Островные самбисты и дзюдоисты впервые отправились на сборы в Крым
Две команды борцов спортивной школы самбо и дзюдо отправились на учебно-тренировочные сборы. Представители секции по вольной борьбе поехали в Алушту (Крым), а дзюдоисты - в Бурятию на Щучье озеро, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.
«Вольники» отправились в составе 12 человек. Все спортсмены представляют Южно-Сахалинск.
- Мы первый раз везем ребят на сборы в Крым. В составе команды опытные и известные на Сахалине спортсмены. Будем оздоравливаться и готовиться к грядущим стартам, - рассказал тренер по вольной борьбе спортивной школы самбо и дзюдо Батраз Кундухов.
В Бурятию отправилось 14 человек, включая тренеров и инструкторов. К борцам из областного центра присоединились представители спортивной школы Александровска-Сахалинского.
Спортсмены поехали на сборы в преддверии ответственных стартов. В сентябре сахалинских борцов ждут Международный детский турнир по дзюдо, посвященный приезду на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро, первенство Сахалинской области по дзюдо и самбо, первенство ДВФО по дзюдо и самбо.
- Впереди очень сложный сезон. Как подготовимся к нему, такие и будут результаты. В прошлом году многие из тех, кто сегодня едет на сборы, выполнили нормативы мастера спорта и КМС по дзюдо и самбо, кто-то остановился в одном шаге от сборной страны. Будем стараться, чтобы сборы пошли им на пользу, и ребята улучшили свои результаты, - отметил тренер по дзюдо спортивной школы самбо и дзюдо Рамазан Саадуев.
- В Бурятии очень хорошие сборы, мы отправляем туда своих спортсменов не первый год. Плюс там еще будет турнир, на который собираются спортсмены соседних с Бурятией регионов – из Иркутской области, Забайкалья. Ну и, конечно, осенью будем ждать отдачи от этих сборов, - подчеркнул директор спортивной школы самбо и дзюдо Александр Кардаш.
Сборы в Крыму продлятся 23 дня, а в Бурятии 15 дней. Домой спортсмены вернутся в середине августа.
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