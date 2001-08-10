Южносахалинка прошла УТС в составе юниорской сборной страны в Сочи

Учебно-тренировочные сборы женской юниорской сборной команды России по горнолыжному спорту завершились в Сочи. В составе сборной тренировались Анна Шухова (Южно-Сахалинск), Дарья Шустрова (Санкт-Петербург), Ярослава Попова (Красноярск), Ксения Брауземан (Нижний Тагил), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

- Программа сбора была весьма насыщенной, нагрузки шли по нарастающей с учетом приближения второй части подготовки и предстоящего выхода на снег. Тренировки на стадионе чередовались с тренировками в тренажерном зале. Занятия носили скоростно-силовой характер, было много упражнений на силовую выносливость. Одновременно на стадионе проводились и тренировки так называемой интервальной направленности.

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В предстоящие 10 дней спортсменки будут тренироваться дома по индивидуальным планам. Начало следующего тренировочного мероприятия у нашей команды намечено на 6 августа.