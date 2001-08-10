Покататься на коньках приглашает южно-сахалинский «Кристалл»
Спортивная школа «Кристалл» приглашает южносахалинцев и гостей города покататься на коньках. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Сеансы массовых катаний на льду «Кристалла» проходят ежедневно до 31 июля. 27 и 28 июля лед в распоряжении любителей фигурного катания будет находиться с 12:00 до 20:45 (начало сеансов каждый час). С 29 по 31 июля начало сеансов в 17:00, 18:00 и 19:00 часов.
Длительность каждого сеанса катания — 45 минут. Между сеансами будут перерывы для работы ледозаливочной машины.
Гостей ждут зажигательная атмосфера, приятное звуковое и световое сопровождение. Также к услугам посетителей прокат коньков. Посетителей просят учесть, что температура на ледовой арене ниже уличной, поэтому с собой желательно взять теплые вещи.
В администрации спортивного учреждения напоминают, что лица в состоянии алкогольного опьянения на ледовую арену не допускаются.
Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.
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