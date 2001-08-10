Сборная России по тяжёлой атлетике проходит сборы на Сахалине

Сахалинскую область рассматривают, как площадку для подготовки тяжелоатлетов к летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Сейчас второй состав сборной команды России (молодёжный) проходит учебно-тренировочные сборы на базе УТЦ «Восток», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

В минувшую пятницу, 26 июля, в островной регион посетил заслуженный мастер спорта, чемпион мира, президент федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов. Он оценил условия для спортсменов.

- Приземлился в аэропорту и через 10 минут уже был на базе, что нельзя не отметить, как положительный момент, - рассказал глава федерации. - Это наш первый сбор на Сахалине, мы его назвали тестовым и отправили сюда второй состав, чтобы апробировать его, понять, всё ли здесь нас устраивает. С годами у нас сложилась определённая культура тренировок, определённые требования, поэтому цель нашего сбора – посмотреть, как ребята пройдут акклиматизацию, какое здесь питание, воздух, как проходит восстановление, какие условия созданы для тренировок, проживания и отдыха. Остальное мы всё привозим с собой – врачей, массажистов, методистов и т.д.

В тренировках участвуют 10 спортсменов – пять юношей и столько же девушек, среди которых есть и наша островная спортсменка из Холмска, мастер спорта России Анастасия Корчагина.

- Участвовать в сборах на родной земле очень приятно, не нужно проходить акклиматизацию, всё хорошо, - поделилась впечатлениями о подготовке Анастасия. - В сборную меня звали, когда я ещё училась в школе, но не поехала из-за экзаменов. Потом стали третьими на России и нас снова позвали в сборную, и вот я здесь. Цель, как и у каждого спортсмена, стать мастером спорта международного класса. Также хочется взять 65 кг в рывке и 80 кг в толчке при собственном весе 45 кг.

По словам старшего тренера сборной команды Виктора Карпуненко, для сборов специально было закуплено и привезено самое лучшее оборудование в мире, которое изготавливает одна из известных шведских компаний со стажем уже более 100 лет. Он не исключил тот факт, что в момент отсутствия членов сборной команды, им смогут пользоваться местные штангисты на тренировках.

Всего у спортсменов восемь занятий в неделю – три дня двойных тренировок, два дня – по одному занятию и два дня выходных – четверг и воскресенье.

- Наша цель - изучить эту базу и использовать её в будущем для разных целей, в том числе, возможно, и для подготовки к Олимпиаде в Токио 2020 года. В следующем году мы хотим составить план-график посещения для всей сборной команды, в том числе и для основного состава, - отметил президент федерации тяжёлой атлетики Максим Агапитов. – У нас серьёзные намерения, этот регион очень важен для нас, в том числе и стратегически. Ведь помимо Олимпиады в Токио существуют другие крупные соревнования, которые проходят в Азии. И если база «Восток» найдёт отклик в сердцах и результатах наших спортсменов, то, конечно, мы намерены её использовать для подготовки к соревнованиям в близлежащих регионах.

Помимо тренировок, для тяжелоатлетов организовали культурно-познавательную программу – спортсмены побывали на берегу Охотского моря, посмотрели краеведческий музей и поднялись по канатной дороге на СТК «Горный воздух.

Завершатся учебно-тренировочные сборы 31 июля.