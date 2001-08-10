Южносахалинец Альберт Лим стал лучшим быстрым шахматистом среди корейской диаспоры

Турнир по быстрым шахматам среди корейской диаспоры Сахалинской области завершился в областном центре. Состязания прошли в шахматном клубе МБУ «Спортивный город» (ул. Чехова, 4), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

- У нас было 18 участников. Они сыграли по круговой системе. То есть, каждый провел по 17 партий. Контроль времени – 15 минут на партию + 10 секунд за каждый ход, - объяснили в областной федерации шахмат.

Со старта вперед вырвался один из сильнейших шахматистов островного региона Альберт Лим. В первый игровой день он выиграл девять партий подряд. Во второй Альберт продолжил побеждать, и в итоге занял первое место с великолепным результатом 16,5 очков из 17 возможных! Единственные пол-очка триумфатор потерял в партии с О Хен Ир.

Второе место занял Ким Сок Кан, набравший 14,5 очков (14 побед, 1 ничья, 2 поражения). Столько же было в активе Ха Ун Хо, но он упустил серебряную строчку турнирной таблицы по дополнительным показателям и был вынужден довольствоваться бронзой.

В ТОП-5 сильнейших также пробились И Ен Бок (13,5 очков) и О Хен Ир (12,5 очков). О Хен Ир, к слову, показал лучший результат среди ветеранов. Среди школьников отличился Максим Кан (10,5 очков; 9-е место).

- Все участники получили сладкие призы. А победители и призеры ушли домой с заслуженными наградами, - подвела итог инструктор шахматного клуба МБУ «Спортивный город» Людмила Маринина.