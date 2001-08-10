Лучших наездников выявили на Сахалине
Региональные состязания по конному спорту «Золотая подкова» в 14-й раз состоялись в селе Кировском Тымовского района. На скаковом кругу выступили 25 сильнейших пар Сахалина. Они поборолись за призы главы области и муниципалитета, пишет ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
- Скачки – один из самых зрелищных видов спорта. В Тымовском они имеют богатую и насыщенную историю. Сегодня - это большое спортивное и культурное событие регионального значения. За всё время проведения чемпионата с 2006 года в нём приняли участие более 250 жокеев, - отметил зампред правительства области Антон Зайцев.
В программу соревнований вошли несколько дисциплин. Первая – экстерьер. Она проходит в два этапа. До начала состязаний судьи посетили конюшни, где оценили внешний вид лошадей. Второй тур развернулся уже на глазах зрителей.
- Мы осмотрели внешний вид животных, оценили их состояние, мышечную массу. А сейчас оцениваем то, как лошади слушаются наездников, - рассказала Ксения Федорова, главный судья соревнований.
Следующая дисциплина была необязательной. В конкуре показали себя самые смелые. Они преодолели три препятствия разной высоты.
А главным видом состязаний стали скачки дерби на 1400 метров. Первым к финишу пришел анивчанин Николай Игнатов на лошади Мериэль, который и стал обладателем главного приза главы Сахалинской области.
- Эмоции зашкаливают, потому что очень долго мы шли к этому моменту. Важно правильно кормить, тренировать лошадь, много разных деталей нужно учитывать. Я очень рад. Символично, что сегодня в числе призеров не только моя лошадь, но и ее дочь, такой же породы – английская чистокровная верховая, - поделился спортсмен Николай Игнатов.
Второе место заняла южносахалинка Юлия Чистопольская на лошади Размах, а третье досталось Марине Дуровой и ее коню Вердикту, которые также прибыли из областного центра. Трем лучшим наездникам вручены денежные премии в размере от 100 до 200 тысяч рублей.
В рамках соревнований также прошли заезды на приз главы городского округа «Тымовское дерби».
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