Островитяне взяли золото первенства мира по савату

Первенство мира по савату - французскому боксу состоялось в Будапеште. В составе сборной России в нем приняли участие сахалинские спортсмены Максим Вершинин и Артем Полютов.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта, островные боксеры участвовали в дисциплине «ассо» в категориях 65 кг и 45 кг юноши до 15 лет. Они соревновались с представителями 13 стран, но несмотря на сильную конкуренцию смогли одержать победу. Сахалинцы стали первыми дальневосточниками, которые взяли золото мировых состязаний по савату.

- Для истории развития савата на Дальнем Востоке - это один из первых кирпичиков фундамента. Буквально месяц назад мы уже сделали первый шаг на мировой арене в Тунисе, где проходил чемпионат и первенство мира по юниорам в дисциплине «Комба». Сахалинец Логинов Алексей привез в копилку России бронзу. Теперь еще юноши постарались и пополнили наши запасы мировым золотом. Для нас это огромный прорыв, как в правильном подходе к тренерским процессам, так и в соревновательном отборе с тренерскими семинарами, ведь федерация существует всего два года с апреля 2017 года, - отметил президент региональной федерации бокса сават Александр Ермоленко.

Сегодня спортсмены возвращаются на Сахалин и сразу продолжат тренироваться. В этом году Максима Вершинина ждет отбор на областных соревнованиях в октябре, после которых, при положительном результате, он отправится на первенство России по савату в дисциплине «Комба». В ней разрешено выступать только с 15 лет, так как этот стиль считается жестким.