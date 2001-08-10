"Сахалин-2007" стал победителем первенства области по футболу
Первенство области по футболу завершилось в Южно-Сахалинске. Голы в ворота соперников забивали шесть команд юношей 2007-2008 г.р., пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Областной центр представляла ровно половина участников. Это ОГАУ «ФК «Сахалин-2007», ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2» и ОГАУ «ФК «Сахалин-2008». Наряду с ними награды оспаривали воспитанники детско-юношеских спортивных школ Долинска, Корсакова и Шахтерска.
Фаворитом турнира считался «Сахалин-2007», который сразу же начал отрабатывать авансы специалистов, разгромив в первой игре «Сахалин-2007-2» со счетом 9:1. Это был единственный случай, когда «Сахалин-2007» пропустил гол. В остальных матчах он добился крупных «сухих» побед и завершил турнир со 100-процентным результатом (15 очков из 15 возможных), имея блестящую разницу забитых и пропущенных мячей (35-1).
Судьбу второго места решили дополнительные показатели. ДЮСШ из Долинска и «Сахалин-2008» между собой сыграли вничью (1:1), проиграли «Сахалину-2007» и одержали победы в трех остальных встречах. Таким образом, они набрали по 10 очков. Дополнительные показатели принесли серебряные награды мальчишкам из Долинска. «Сахалин-2008» - на третьем месте.
За чертой призеров остались:
- «Сахалин-2007-2» - 6 очков.
- ДЮСШ (Корсаков) – 3 очка.
- ДЮСШ (Шахтерск) – 0 очков.
Добавим, что «Сахалин-2007» стал самой результативной командой турнира (35 забитых мячей). Реже всех радовались забитым мячам футболисты из Шахтерска (на их счету 1 гол). Самая крепкая оборона – у «Сахалина-2007» (1 пропущенный мяч), тогда как в ворота ДЮСШ (Шахтерск) соперники забили 31 гол. Самый крупный счет зафиксирован в матче между «Сахалином-2007» и ДЮСШ из Шахтерска (12:1). Единственная ничья первенства случилась в игре между ДЮСШ (Долинск) и «Сахалинном-2008» (1:1).
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