Сахалинка вошла в 5-ку лучших на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе
Финальные старты IX летней всероссийской спартакиады учащихся России по пулевой стрельбе состоялись в Казани. В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов из 30 регионов страны, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу минспорта Сахалинской области.
Островной регион на состязаниях представили Ольга Аверкина и ее тренер Геннадий Лаптев.
- Первыми стартовали девушки в стрельбе из пневматической винтовки, выполняли 60 выстрелов стоя. В первой смене лидерство захватила Алена Гурьева из Якутска. В следующей смене выступала Ольга. Другим спортсменкам не удалось пройти сложную систему отбора. С первых выстрелов она уверенно заняла первую позицию, сохранив это лидерство до последнего выстрела. Уступила результату Алены всего одно очко. Так вместе они возглавили итоговый протокол отборочного старта, – рассказывает тренер спортсменки Геннадий Лаптев. - В финал вышло 8 спортсменок с лучшими результатами, чтобы разыграть медали Спартакиады. Ольга уверенно занимала 2-3 место с другой финалисткой. Так продолжалось до роковых 15-го и 16-го выстрелов. "9,5" и "9,8" очка лишили её шансов бороться за медаль Спартакиады. Соперницы из Санкт-Петербурга и Казани догнали её и обошли на 0,1 очка.
Ольга Аверкина заняла пятое место с результатом 183,9. Сейчас девушка активно готовится к следующим стартам. Впереди - чемпионат и первенство России, которые пройдут на этом же стрелковом комплексе.
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