Баскетболистов Сахалина приглашают поучаствовать в «Оранжевом мяче-2019»

Мероприятия, посвященные Дню физкультурника, пройдут в Южно-Сахалинске 10 августа. Одним из самых ярких событий этого праздника по традиции обещают стать всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Состязания пройдут в островной столице уже девятый год подряд, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Баскетбол «3 на 3» – это динамичная и зрелищная разновидность баскетбола, которая дебютирует на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. В него играют по всему миру. И Сахалинская область в этом плане не исключение. В следующую субботу островные баскетболисты постараются продемонстрировать зрителям все многообразие финтов, комбинаций и бросков.

В островном регионе эти соревнования проводятся традиционно и пользуются большой популярностью. Турниры «Оранжевый мяч-2019» будут организованы в Александровск-Сахалинском, Корсаковском, Поронайском, Тымовском, Углегорском, Холмском районах. Ну а главной ареной как обычно станет Южно-Сахалинск.

Соревнования на территории парка им. Гагарина пройдут в трех возрастных группах:

- юноши и девушки до 16 лет;

- юноши и девушки 17-18 лет;

- мужчины и женщины.

Каждый баскетболист должен представить в комиссию паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача, а также страховой полис.

- Пройти медицинский осмотр можно в Сахалинском областном врачебно-физкультурном диспансере (ул. Хабаровская 29а; телефон приемной 42-49-62). Специалисты знают о грядущем событии и обязательно вас примут, - уточняют в областной федерации баскетбола.

Заявки от желающих принять участие в соревнованиях будут принимать с 17:00 до 19:00 8 и 9 августа по адресу: ул. Пограничная, 49. Контактные телефоны 8-962-580-68-28 и 8-914-756-52-71. Также заявку можно прислать в отсканированном виде на sakhfb@yandex.ru, а также обязательно принести оригинал в день проведения мероприятия. Без него и медицинской справки команда не будет допущена до соревнований.

- Схема проведения турнира будет определена после окончания заявочной кампании. Продолжительность игры - 10 минут или до 21 очка, набранного одной из команд. При ничейном результате по истечении 10 минут, игра продолжается до преимущества одной из команд в два очка Команды победители и призеры соревнований будут награждены кубками, а участники медалям и дипломами минспорта России. Мы приглашаем к участию всех любителей баскетбола. Вы сможете заявить о себе при большом стечении зрителей. Ведь в этот день в парке пройдет много других мероприятий в рамках празднования Дня физкультурника, - рассказывают организаторы.