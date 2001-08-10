«Кристалл» приглашает детей в спортивные секции
Спортивная школа «Кристалл» объявляет о наборе детей на новый учебный год. С 1 по 31 августа в отделе спортивной подготовки будет проходить прием документов. Затем, со 2 по 27 сентября, поступающим нужно будет пройти индивидуальный отбор и сдачу контрольных нормативов. Зачисление на обучение пройдёт в срок до 11 октября текущего года.
Как сообщили ТИА "Острова" в учреждении, набор проводится в группы на бюджетной основе по направлениям:
· бокс (принимают детей с 10 лет);
· тяжелая атлетика (с 10 лет);
· чир спорт (с 7 лет);
· спортивная гимнастика (с 7 лет);
· фигурное катание (6-8 лет).
С перечнем документов, необходимых для зачисления, можно ознакомиться на официальном сайте «Кристалла».
Подать документы можно по адресу: ул. Горького, 29 (второй этаж) в рабочее время с 09:00 до 18:00. Справки по телефону: 8 (4242) 240-166.
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