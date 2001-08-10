Первенство области по футболу стартовало в Южно-Сахалинске

Сегодня, 1 августа, в Южно-Сахалинске начинается первенство области по футболу. Победу будут оспаривать команды юношей 2006-2007 года рождения, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Как пояснили в областной федерации футбола, на турнир заявились восемь команд-участников. Ровно половину из них выставило ОГАУ «ФК «Сахалин» - «Сахалин-2006», «Сахалин-2006-2», «Сахалин-2007», «Сахалин-2007».

Районы представлены воспитанниками детско-юношеских спортивных школ Долинска, Корсакова, Невельска и Холмска.

- Первенство пройдет по круговой системе. То есть, каждая из команд проведет по семь матчей, - акцентируют внимание на нюансах регламента в Сахалинской областной федерации футбола.

Игры пройдут на стадионе «Спартак». Поддержать спортсменов приглашаются все желающие.