Тихоокеанское
информационное агентство
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12:00, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская СШОР объявила набор юных горнолыжников и сноубордистов

Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет о наборе детей в секции. Прием документов будет проходить с 12 августа по 13 сентября. Индивидуальный отбор и сдача контрольных нормативов запланированы на 21 сентября. Детей, успешно прошедших отбор, зачислят на обучение до 11 октября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Набор проводится по направлениям горнолыжный спорт, сноуборд и фристайл. Обучение бесплатное.

Перечень документов, необходимых для допуска к процедуре индивидуального отбора и зачисления:

  1. Заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе;
  2. копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего;
  3. медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);
  4. фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 2 шт.;
  5. договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (рекомендуется).

Прием документов будет проходить в спортивно-методическом отделе по адресу: ул.Горького, 7/4 (второй этаж) в рабочее время с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон: 8 (4242) 559-191 (доб. 01).

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