Сахалинская СШОР объявила набор юных горнолыжников и сноубордистов
Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет о наборе детей в секции. Прием документов будет проходить с 12 августа по 13 сентября. Индивидуальный отбор и сдача контрольных нормативов запланированы на 21 сентября. Детей, успешно прошедших отбор, зачислят на обучение до 11 октября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Набор проводится по направлениям горнолыжный спорт, сноуборд и фристайл. Обучение бесплатное.
Перечень документов, необходимых для допуска к процедуре индивидуального отбора и зачисления:
- Заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе;
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего;
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);
- фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 2 шт.;
- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (рекомендуется).
Прием документов будет проходить в спортивно-методическом отделе по адресу: ул.Горького, 7/4 (второй этаж) в рабочее время с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон: 8 (4242) 559-191 (доб. 01).
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