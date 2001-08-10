Сахалинская СШОР объявила набор юных горнолыжников и сноубордистов

Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет о наборе детей в секции. Прием документов будет проходить с 12 августа по 13 сентября. Индивидуальный отбор и сдача контрольных нормативов запланированы на 21 сентября. Детей, успешно прошедших отбор, зачислят на обучение до 11 октября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Набор проводится по направлениям горнолыжный спорт, сноуборд и фристайл. Обучение бесплатное.

Перечень документов, необходимых для допуска к процедуре индивидуального отбора и зачисления:

Заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе; копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего; медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат); фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 2 шт.; договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (рекомендуется).

Прием документов будет проходить в спортивно-методическом отделе по адресу: ул.Горького, 7/4 (второй этаж) в рабочее время с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон: 8 (4242) 559-191 (доб. 01).