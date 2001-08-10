Ногликские футболисты пробились в полуфинал первенства России

Групповой этап первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона зона «Дальний Восток» завершился в Биробиджане. ФК «Ноглики» в трёх матчах одержали две победы и один раз сыграли вничью. Это не помешало сахалинским футболистам занять первое место в группе «А», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ногликской администрации.

В первом матче соперником «Ноглик» стала «РССШ» из Нерюнгри. Уже к середине первого тайма Василий Плётин оформил дубль в ворота якутов, а в концовке тайма Илья Чечин довел счёт до крупного. Во втором тайме соперник окончательно расклеился, что привело еще к четырем пропущенным мячам. 7:0 – хорошее начало турнира, но главные встречи группового этапа для нашей команды были впереди.

Во втором туре молодые футболисты «СКА-Хабаровска» попытались отобрать очки у «Ноглик». Первый тайм островной соперник держался уверенно и не позволил создать сахалинцам много моментов у своих ворот. Но во втором тайме опыт и мастерство футболистов ФК «Ноглики» взяли своё. На 50-й минуте сторожила команды Дмитрий Ивченко забил мяч в ворота соперника ударом головой, ассистировал ему Константин Каменский. На 70-й минуте Василий Плётин удвоил преимущество своей команды, а окончательную точку в матче поставил Антон Купчин. Он реализовал 11-метровый удар в конце встречи. Две победы гарантировали «Ногликам» выход из группы.

В третьем туре в матче между ФК «Ноглики» и «Луч-М» (Владивосток) решалась судьба первого места в группе «А». Соперник в своём первом матче сыграл вничью с футболистами «СКА-Хабаровска» - 1:1, а во втором туре разгромил со счётом 6:0 команду из Нерюнгри. Матч заключительного тура группового этапа между футболистами ФК «Ноглики» и «Луч-М» получился напряженным, но безголевым.

По итогам группового этапа определились пары полуфиналистов. Так, ФК «Ноглики» сыграют против «Спектра» из Биробиджана, а «Луч-М» - против «Благовещенска».

Матч ФК «Ноглики» – «Спектр» состоится сегодня, 2 августа. Начало в 19:15 по сахалинскому времени. Трансляцию матча можно посмотретьна странице клуба во ВКонтакте.