Островитяне осваивают азы йоги на «Горном воздухе»

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» предлагает южносахалинцам и гостям областного центра позаниматься йогой на открытом воздухе. Первое занятие прошла на средней площадке комплекса в минувшее воскресенье, пшиет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

- Здесь не нужна подготовка. Мы расскажем и научим технике дыхания, асанам. Замечательно, что на Сахалине есть площадка, где можно подышать свежим воздухом, насладиться природой, послушать природу, и все это в центре города, - рассказывает преподаватель по йоге Илья Малеев.

О занятиях по йоге сахалинцы смогут узнать на сайте комплекса и в социальных сетях. Подъем для участников занятий бесплатный.