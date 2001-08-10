Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2019
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09:34, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Островитяне осваивают азы йоги на «Горном воздухе»

Островитяне осваивают азы йоги на «Горном воздухе»

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» предлагает южносахалинцам и гостям областного центра позаниматься йогой на открытом воздухе. Первое занятие прошла на средней площадке комплекса в минувшее воскресенье, пшиет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

- Здесь не нужна подготовка. Мы расскажем и научим технике дыхания, асанам. Замечательно, что на Сахалине есть площадка, где можно подышать свежим воздухом, насладиться природой, послушать природу, и все это в центре города, - рассказывает преподаватель по йоге Илья Малеев.

О занятиях по йоге сахалинцы смогут узнать на сайте комплекса и в социальных сетях. Подъем для участников занятий бесплатный.

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