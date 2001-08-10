Сахалинские легкоатлеты стали первыми на спартакиаде учащихся России
Девятая спартакиада учащихся России по легкой атлетике состоялась в Чебоксарах. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 42 регионов страны, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.
Сахалинскую область на состязаниях представили легкоатлеты из областного центра, Корсакова и Холмска. Они завоевали первое место в общекомандном зачете среди регионов с численностью до миллиона человек, набрав 194 очка.
- Сборная команда области впервые приняла участие в финале партакиады России по легкой атлетике. Я считаю, что ребята с честью представили островной регион. У нас никогда не было победителей и тем более первого места в командном зачете. Спасибо за подготовку спортсменов тренерскому составу, которые готовили ребят, а также министерству спорта Сахалинской области, с помощью которого у нас появилась возможность отправится на это соревнование, где мы показали достойный результат, - отметила заместитель директора спортивной школы летних видов спорта им.Комнацкого Татьяна Быкова.
Одним из главных достижений также стала победа Данила Нетяго в беге на 400м с результатом 48, 36сек., где он смог обогнать лидеров российского бегового сезона.
Кроме этого, сборная команда островного региона в составе Евгения Сергеева, Даниила Стаковского, Родиона Фоменко, Данила Нетяго завоевала серебро в эстафетном беге малой шведской эстафеты (100м+200м+300м+400м) с новым рекордом Сахалинской области 1:56,66 сек.
Женская сборная команда в этой же эстафете вошла в пятерку лучших и так же установила рекорд Сахалинской области, преодолев дистанцию за 2:14,64 сек. В составе команды выступали Екатерина Рощина, Кристина Титаева, Алиса Платонова и Анастасия Большакова.
Несколько спортсменов вошли в 10-ку лучших в личном зачете. Это Родион Фоменко, Юрий Кашпурович, Екатерина Рощина, Анастасия Большакова, Кристина Титаева и Евгений Луженков.
Евгений Сергеев, Даниил Страковский, Екатерина Рощина выполнили норматив кандидата в мастера спорта, а Юрий Кашпурович - первого спортивного разряда.
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