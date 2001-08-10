Олимпийский забег состоится на Сахалине

Олимпийский забег состоится в городском парке Южно-Сахалинска в эту субботу, 10 августа. Его приурочили к 80-летию Дня физкультурника. Поучаствовать в нем смогут все желающие, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного минспорта.

- Участники побегут по знакомым тропинкам. Маршрут пролегает по тропе здоровья. Для разных возрастных групп мы подготовили разные дистанции от двух до девяти километров, - отметил организатор забега Антон Воротыляк.

Дистанции участников рассчитаны в соответствии с их возрастными группами:

- 2 км (1 круг): до 16 лет (включительно), 55 лет и старше;

- 4 км (2 круга): 17-29 лет, 30-44 года, 45 лет и старше;

- 9 км (4 круга): 17-29 лет, 30-44 года, 45 лет и старше.

Чтобы стать участником кросса, необходимо зарегистрироваться на сайте. Также её можно будет пройти и перед стартом.

Организаторы отмечают, что здесь не обязательна медицинская справка. Перед стартом участник должен заполнить согласие. Дети, не достигшие 18 лет, участвуют с разрешением от взрослых.

Старт забега запланирован после массовой зарядки. Она состоится на стадионе «Космос» в 9:45. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-963-289-02-67.