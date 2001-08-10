Олимпийский забег состоится на Сахалине
Олимпийский забег состоится в городском парке Южно-Сахалинска в эту субботу, 10 августа. Его приурочили к 80-летию Дня физкультурника. Поучаствовать в нем смогут все желающие, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного минспорта.
- Участники побегут по знакомым тропинкам. Маршрут пролегает по тропе здоровья. Для разных возрастных групп мы подготовили разные дистанции от двух до девяти километров, - отметил организатор забега Антон Воротыляк.
Дистанции участников рассчитаны в соответствии с их возрастными группами:
- 2 км (1 круг): до 16 лет (включительно), 55 лет и старше;
- 4 км (2 круга): 17-29 лет, 30-44 года, 45 лет и старше;
- 9 км (4 круга): 17-29 лет, 30-44 года, 45 лет и старше.
Чтобы стать участником кросса, необходимо зарегистрироваться на сайте. Также её можно будет пройти и перед стартом.
Организаторы отмечают, что здесь не обязательна медицинская справка. Перед стартом участник должен заполнить согласие. Дети, не достигшие 18 лет, участвуют с разрешением от взрослых.
Старт забега запланирован после массовой зарядки. Она состоится на стадионе «Космос» в 9:45. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-963-289-02-67.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 17:00 30 Июля Предпринимателей проконсультируют в областной прокуратуре
16:00 30 Июля Сахалинцев зовут на выставку из цикла «Гении одной эпохи»
- 16:00 1 Августа Скелет мужчины обнаружили при ремонте дороги в Томари
15:00 30 Июля На Сахалин привезли несвежий мёд из Новгородской области
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?