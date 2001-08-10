Футболисты «Сахалина-2006» лидируют в областном первенстве
Первенство Сахалинской области по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. продолжается в областном центре. Восемь команд оспаривают места на пьедестале почета, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
После четырех игровых дней лидирует «Сахалин-2006». В активе этой команды 100% возможных очков (15 в 5 играх). Причем, все ее победы – крупные (то есть, с разницей в счете 3 гола и более).
На втором месте – «Водник» из Корсакова. Он набрал 10 очков в 4 матчах. «Водник» выиграл праздновал три победы и сыграл вничью с «ДЮСШ» из Холмска (1:1).
Третье место занимает «Сахалин-2007» с 9 очками после 4 игр. Проиграв «Сахалину-2006» (0:6), футболисты 2007 г.р. выиграли три матча с крупным счетом.
Скорее всего, именно эти три команды и завоюют медали первенства. Впрочем, в борьбу за награды еще может включиться «Сахалин-2006-2». Он проиграл «Сахалину-2006» и «Сахалину-2007», одержав еще две победы.
Следом за ними:
5. «ДЮСШ» (Невельск) – 3 очка (4 матча);
6. «ДЮСШ» (Холмск) – 1 очко (2 матча);
7. «ДЮСШ» (Долинск) – 0 очков (2 матча);
8. «Сахалин-2007-2» - 0 очков (5 матчей).
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