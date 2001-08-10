Сахалинские любители горных велосипедов посоревнуются в скоростном спуске
В предстоящее воскресенье, 11 августа, на сахалинском «Горном воздухе» состоится одно из самых экстремальных и зрелищных событий «Downhill Individual-2019» - заезды в дисциплине «скоростной спуск» на горных велосипедах. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Лучшие маунтинбайкеры Сахалина и все участники, прошедшие предварительную подготовку и регистрацию, смогут опробовать новый экстремальный велоспортивный маршрут на СТК «Горный воздух» - это велотропы (трейлы) «Твист» и «Расчёска». Они расположены в лесу вдоль трасс «Спортивная» и «Запад» на западном склоне Большевик, и объединенные в одну траекторию.
Старт – начало трассы «Спортивная» на верхней станции комплекса, финиш на трассе «Запад» на средней площадке. Общая протяженность маршрута - 1300 метров с перепадом высот 300 метров.
Место встречи - средняя площадка "Горного Воздуха". Начало в 11:00 для участников, в 12:00 - для зрителей.
Условия для участия:
- комплект защитного снаряжения - полнолицевой шлем, очки закрытого типа, перчатки, наколенники (рекомендуется также иметь налокотники, а еще лучше - защиту торса и шеи;
- технически исправный горный велосипед (маунтинбайк);
- опыт катания в МТБ - не менее 1 года;
- возраст от 14 лет (для лиц младше 18 лет требуется письменное согласие и/или присутствие родителей);
- необходимо наличие действующего полиса добровольного страхования жизни и здоровья.
Если страховки нет – можно внести организационный сбор. Ссылка для регистрации участников - https://orgeo.ru/claim/create/event_id/10211. Она открыта до 12:00 9 августа.
Для самых активных зрителей и болельщиков подготовлены интересные конкурсы, призы и подарки.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
18:00 2 Августа Движение по улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске ограничат на 15 дней
13:30 2 Августа Ещё одного подрядчика накажут за грязь в Южно-Сахалинске
- 12:00 2 Августа Сахалинская СШОР объявила набор юных горнолыжников и сноубордистов
- 15:30 2 Августа Островитян приглашают на "Дни японского кино"
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?