Сахалинские любители горных велосипедов посоревнуются в скоростном спуске

В предстоящее воскресенье, 11 августа, на сахалинском «Горном воздухе» состоится одно из самых экстремальных и зрелищных событий «Downhill Individual-2019» - заезды в дисциплине «скоростной спуск» на горных велосипедах. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Лучшие маунтинбайкеры Сахалина и все участники, прошедшие предварительную подготовку и регистрацию, смогут опробовать новый экстремальный велоспортивный маршрут на СТК «Горный воздух» - это велотропы (трейлы) «Твист» и «Расчёска». Они расположены в лесу вдоль трасс «Спортивная» и «Запад» на западном склоне Большевик, и объединенные в одну траекторию.

Старт – начало трассы «Спортивная» на верхней станции комплекса, финиш на трассе «Запад» на средней площадке. Общая протяженность маршрута - 1300 метров с перепадом высот 300 метров.

Место встречи - средняя площадка "Горного Воздуха". Начало в 11:00 для участников, в 12:00 - для зрителей.

Условия для участия:

- комплект защитного снаряжения - полнолицевой шлем, очки закрытого типа, перчатки, наколенники (рекомендуется также иметь налокотники, а еще лучше - защиту торса и шеи;

- технически исправный горный велосипед (маунтинбайк);

- опыт катания в МТБ - не менее 1 года;

- возраст от 14 лет (для лиц младше 18 лет требуется письменное согласие и/или присутствие родителей);

- необходимо наличие действующего полиса добровольного страхования жизни и здоровья.

Если страховки нет – можно внести организационный сбор. Ссылка для регистрации участников - https://orgeo.ru/claim/create/event_id/10211. Она открыта до 12:00 9 августа.

Для самых активных зрителей и болельщиков подготовлены интересные конкурсы, призы и подарки.