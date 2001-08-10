«Ветеран» стал победителем турнира по волейболу в Долинске

Районный турнир по волейболу, посвященный Дню физкультурника, прошёл в Долинске. Участниками состязаний стали пять мужских команд. Они выявили сильнейшего по круговой системе, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

Волейболисты «Ветерана» выиграли все матчи с «сухим» счетом. В его составе выступали Андрей Колмыков, Бабир Исмаилов, Роман Хвостов, Игорь Стасюк, Игорь Кутайбергей, Игорь и Сергей Кирсановы.

Второе место заняла «Покровка». Судьбу серебра решил ее матч с «Динамо». В нем дело дошло до тай-брейка, где более хладнокровными и мастеровитыми оказались игроки «Покровки».

«Динамо» стало бронзовым призером, а за чертой тройки лидеров расположились «Педагоги» и «Углезаводск».

- Награждение победителей и призеров произойдет во время празднования Дня физкультурника. Не останутся без наград и лучшие игроки турнира, - подвели итоги организаторы.