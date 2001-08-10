Уже завтра, 10 августа, с селе Охотское Корсаковского района состоится «Сахалинский триатлон-2019». Масштабное мероприятие пройдет уже в четвертый раз, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

На состязания заявились двести участников из 9-ти регионов России. Зарубежных спортсменов в этом году нет. В 2020 году организаторы надеются привлечь участников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для участников приготовлены четыре дисциплины -«Суперспринт» (300 метров плавания + 8 км велогонки + 2 км бега), «Спринт» (750 метров плавания + 20 км велогонки + 5 км бега), «Олимпийская» (1,5 км плавания + 40 км велогонки +10 км бега) и Half 70.3 (1,93 км плавания + 90 км велогонки + 21,1 км бега). Кроме того, есть отдельная дисциплина для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры будут определены также в четырех возрастных группах: от 18 до 39 лет, от 40 до 44 лет, от 55 лет и старше, а также абсолютная.

Траитлонистов до места старта довезут автобусы. Из Южно-Сахалинска они будут выезжать выезжает в 06:15-06:20. Сам старт запланирован на 08:00.

- Мы призываем участников не разъезжаться по домам сразу после финиша, а ожидать и приветствовать участников самого сложного забега «Half». Поддержка на финише нужна и важна. Мы постарались подготовить различные интерактивные площадки, так что скучать будет некогда, - отметил главный судья соревнований Алексей Быков.