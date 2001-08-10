Хабаровчанин стал победителем Сахалинского триатлона-2019
Сахалинский триатлон IronSakh состоялся в селе Охотское Корсаковского района. В этом году на старт вышло больше 200 спортсменов из девяти регионов страны. Триатлеты преодолевали пять дистанций: HALF 70.3, Олимпийскую, Спринт, Суперспринт, и Суперспринт среди лис с ПОДА, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минитерства спорта.
Участникам «Полужелезнаой» дистанции HALF 70.3 было необходимо преодолеть 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бегового этапа. На время прохождения этой дистанции выделяется не более 8 часов. Вторая по протяженности мультигонка, "Олимпийская", состоит из 1,5 км вплавь, 40 км велогонки и бега на 10 км. "Суперспринт" - 300 м вплавь, 8 км на велосипеде, 2 км бегом и "спринт" - 750 м плавание, 20 км велоэтап, 5 км бег.
Впервые перед Сахалинским триатлоном запустили проект «Дневник триатлета», который собрал новичков. На протяжении двух месяцев они готовились к соревнованиям под руководством опытных тренеров. Юрий Лагун был в числе участников проекта и сегодня стал победителем на дистанции «Суперспринт».
- Я в шоке и не ожидал, что приду первым. Думал хотя бы в десятку войти. Как стартовал проект, я начал подготовку. До этого только бегал. Переживания сказались, голова вообще не соображала. Я бежал за одним человеком, потом решил его обогнать и мозг отключился. Бежал только вперед и оказался первым, - рассказал спортсмен.
Среди участников проекта «Дневник триатлета» выбрали лучшего. Им стал Геннадий Хмылев. Мужчина пробежал одну из самых сложных дистанций - «Олимпийскую» и вошел в 20-ку лучших.
- Этот проект мотивирует людей не лежать дома на диване, а двигаться вперед, заниматься спортом. Он показывает, что простой человек может соревноваться наравне с профессиональным спортсменом. Я на финише понял, что это все было не просто так. Помогли советы тренеров. Дальше я продолжу заниматься в Беговом клубе, который собирает сахалинцев на стадионе «Спартак». Наш тренер Роман Трубецкой бесплатно проводит занятия каждую неделю, - поделился триатлет.
В самой сложной, «Полужелезной», дистанции лучшим стал хабаровчанин Александр Доровских. Мужчина уже несколько лет становится первым на Сахалинском триатлоне. В этом году он прошел все испытания за 4:34:14 часа. Второе место занял Галанёв Николай, а третьим стал Роман Трубецкой.
- Я воспринимаю победу, как закономерность. Я работал, тратил много времени на подготовку. Знал, что выложусь на сто процентов, всегда хочется быть первым. Тренировки занимают 60% всего моего времени. У людей много свободного времени, но каждый выбирает сам, что выбрать – полежать на диване или пойти потренироваться и стать сильнее, - рассказал победитель гонки Александр Доровских.
Участники преодолевали дистанции со специальными чипами, которые фиксировали время в режиме онлайн. Познакомиться с полным списком победителей и их результатами можно на сайте Russiarunning.com.
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