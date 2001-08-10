Лучших стрелков определили в Сахалинской области
Чемпионат Сахалинской области по стендовой стрельбе среди мужчин состоялся в областном центре. Он стал последним соревнованием стрелков этого сезона. Его участниками стали десять спортсменов, которые соревновались в двух олимпийских дисциплинах: «Скит» и «Трап».
- 10 спортсменов – это немаленькое количество участников. В некоторых регионах с численностью более миллиона человек набирается ещё меньше. Это специфика вида спорта, - отмечает президент федерации пулевой и стендовой стрельбы Валерий Булавко. – Поучаствовали в соревнованиях все самые сильные спортсмены. Среди них четыре мастера спорта, три КМС и остальные имеют массовые разряды.
В упражнении «Скит» первое место занял Валерий Булавко, вторым стал Дмитрий Булавко, третьим - Роман Монахов. В «Трапе» лучшим стал Владимир Югай, серебро у Андрея Удалова, а бронза - у Валерия Булавко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского минспорта.
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