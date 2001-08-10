Островитян приглашают на фестиваль по корейской борьбе ссирым

Открытый фестиваль по корейской национальной борьбе ссирым состоится 17 августа в городском парке Южно-Сахалинска. Он пройдет в рамках праздника "Дружбы, Мира и Процветания", посвященного 74-ой годовщине освобождения корейского полуострова.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорта, в состязаниях примут участие дети и взрослые. Бороться за звание лучшего спортсмена будут представители Невельска, Холмска и Южно-Сахалинска.

Соревнования среди взрослых пройдут без весовых ограничений. Спортсмены будут бороться за денежный приз. Начало регистрации участников на взрослые соревнования с 11:00 (количество мест ограничено).

Организаторы первого фестиваля по корейской национальный борьбе ссирым: министерство спорта Сахалинской области, общественная организация "Сахалинские корейцы" и региональная федерация корейской национальной борьбы ссирым.