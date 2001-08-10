Сахалинцев приглашают на конные соревнования

Кубок Сахалинской области по конкуру состоится 25 августа. В соревнованиях примет участие около 50 спортсменов из конноспортивных клубов «Аристократ», «Золотой мустанг», «Анива», «Фри Ран», ОГАУ «ЦТВС».

Как сообщили ТИА "Острова" в областном минспорта, парам необходимо будет преодолеть различные препятствия на заданном маршруте. Оценивать мастерство наездников будут эксперты из Москвы и Владивостока.

- Конкур – один из самых динамично развивающихся видов спорта на Сахалине, поэтому с каждым годом в программе все больше технически сложных для выполнения заданий. Впервые за всю историю развития конного спорта на Сахалине, всадники и лошади попытаются одолеть квалификационные маршруты высотой препятствий 120 сантиметров, - рассказала президент региональной федерации конного спорта Татьяна Литвинова.

Организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятие. Помимо основной – спортивной программы, на площадках организуют мастер-классы по гончарному мастерству и кузнечному делу, развернут фотозону в русском народном стиле. Кроме того, зрители смогут отведать блюда традиционной русской кухни.

Кубок Сахалинской области по конкуру состоится по адресу: пл/р Ново-Александровск, СНТ «Тимирязевское», 56, КСК «Аристократ» (по Долинской трассе поворот направо после кафе «Мельница», прямо 1,3 км). Старт в 11:00.