Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2019
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Валерий Лимаренко встретится с макаровчанами
16:30, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Юных островитян зовут на занятия по рукопашному бою

Сахалинская федерация армейского рукопашного боя объявляет набор на занятия. Они проходят по трем адресам:

  1. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 113 (Здание «Сахалинского областного союза организаций профсоюзов»);
  2. Пл/р Новоалександровск, ул. Советская, 91 (спортивная база школы № 31);
  3. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 9 (здание ДОСААФ).

На занятия приглашают детей в возрасте 6-8 лет, 9-13 лет, 14-18 лет и старше. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 89147489732, 89242859661, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

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